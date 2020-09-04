В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски
Россия и мир
Фото: m.activatica.org
В Москве силовики пришли с обыском в офис общественной организации «Открытая Россия». Сотрудники правоохранительных органов заблокировали двери офиса отключили камеры видеонаблюдения.
Обыски также проходят у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане, а также в редакции издания «МБХ медиа».
Как сообщили «МБХ медиа», силовики представились сотрудниками управления по экономической безопасности.
По предварительным данным, постановление об обыске выдал Басманный суд Москвы по делу ЮКОСа. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.
Как сообщает «Открытая Россия», из офиса организации в Москве вынесли больше 10 коробок, изъяли технику, тираж газеты «После поправок» Юлии Галяминой и футболки «Свободу Егору Жукову».
По подсчетам «Открытой России», в 5-х регионах страны прошло уже порядка 20 обысков у кандидатов и координаторов «Объединенных демократов».
Обыски также проходят у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане, а также в редакции издания «МБХ медиа».
Как сообщили «МБХ медиа», силовики представились сотрудниками управления по экономической безопасности.
По предварительным данным, постановление об обыске выдал Басманный суд Москвы по делу ЮКОСа. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.
Как сообщает «Открытая Россия», из офиса организации в Москве вынесли больше 10 коробок, изъяли технику, тираж газеты «После поправок» Юлии Галяминой и футболки «Свободу Егору Жукову».
По подсчетам «Открытой России», в 5-х регионах страны прошло уже порядка 20 обысков у кандидатов и координаторов «Объединенных демократов».
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