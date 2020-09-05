Британские власти запретят жителям страны встречаться группами больше шести человек

14.22 Среда, 9 сентября 2020
Россия и мир
Правительство Великобритании снова запретит жителям страны встречаться группами больше шести человек из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости». Новые правила вступят в силу с 14 сентября.

Ограничения не коснутся школ, офисов, свадеб и похорон, а также командных видов спорта. Несоблюдение правил грозит штрафом в размере £100 за первое нарушение и до £3,2 в случае последующих. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии в настоящий момент действуют более строгие правила, чем в Англии, и решения об их изменении будут принимать местные власти, передает iz.ru.
© Вечерние ведомости
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