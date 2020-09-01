ЕГЭ по иностранному языку исключили из числа обязательных

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Иностранный язык исключили из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Такое решение принял Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения, сообщили в пресс-службе ведомства.Как отмечает «Интерфакс», ЕГЭ по иностранным языкам должен был стать обязательным с 2022-2023 года. Ранее за исключение иностранного языка из этого списка выступали общественники, эксперты и учителя. В частности, высказывалось мнение, что школы и педагоги иностранного языка (в подавляющем большинстве 11-классники выбирают английский язык) не готовы к такому шагу.