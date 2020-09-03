Польские власти готовы предложить Германии альтернативу «Северному потоку-2»

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Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает Вести.ру.По его словам, Польша с самого начала подчёркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. «Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — цитирует РИА Новости Мюллера.Напомним, польско-датский проект под названием Baltic Pipe предназначен для поставок природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по газопроводу через Балтийское море.