Лукашенко собирается приехать в Москву на следующей неделе
Россия и мир
Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого». «В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Лукашенко планирует провести встречу с Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле, однако конкретной даты переговоров не назвали. Неофициальные источники называют 14 сентября.
Ранее стало известно, что Лукашенко планирует провести встречу с Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле, однако конкретной даты переговоров не назвали. Неофициальные источники называют 14 сентября.
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