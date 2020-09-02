Лукашенко собирается приехать в Москву на следующей неделе

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Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого». «В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что Лукашенко планирует провести встречу с Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле, однако конкретной даты переговоров не назвали. Неофициальные источники называют 14 сентября.