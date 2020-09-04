Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно

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Свыше 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, но необходимо поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости». За объединение государств на равных высказались 22% опрошенных. 17% жителей страны посчитали, что Белоруссия должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — чтобы Россия вошла в состав Белоруссии.Кроме того, по данным исследования, 43% услышали о создании Союзного государства России и Белоруссии впервые. 57% россиян знают о нем, 16% из них хорошо осведомлены, а 41% что-то слышал, но без подробностей, сообщает gazeta.ru.