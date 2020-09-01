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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жителям России и призвала их «не поддаваться влиянию лжи». Видеозапись опубликована Telegram-каналом «Пул Первой».«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская.Светлана Тихановская также подчеркнула, что белорусы настроены дружественно по отношению ко всем соседям.