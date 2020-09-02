Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Россия и мир
В сентябре к пособию по безработице россияне смогут получить дополнительные 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Постановление подписал премьер-министр РФ Мишустин.
Отмечается, что на социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят 8,5 млрд руб.
Отмечается, что на социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят 8,5 млрд руб.