Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Во втором квартале 2020 года россияне начали отказываться от депозитных и кредитных карт. Так, количество используемых карт снизилось на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает «РИА Новости».Число пластиковых карт в обращении за сократилось на 2,3% или на 4,5 млн единиц за второй квартал этого года. По данным ЦБ, объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн.Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, во время кризиса - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.Согласно данным ЦБ, снизился и выпуск карт. В апреле-июне 2020 года их число в России увеличилось лишь на 500 тыс.