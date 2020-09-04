Лукашенко в интервью российским журналистам признал, что «немного пересидел»
Россия и мир
Лукашенко впервые за время противостояния с оппозицией сделал заявление, в котором признал, что, возможно, задержался в кресле главы страны. Напомним, что Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 20 июля 1994 года, то есть 26 лет, передает MK.ru. «Да, возможно, я немного пересидел», — заявил он. При этом Лукашенко добавил, что лишь он в настоящий момент способен «защитить белорусов».
Напомним, сегодня Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. На беседу были приглашены главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Бабаян, главред RT Симоньян, журналист Первого канала Верницкий и ведущий ВГТРК Рожков.
Напомним, сегодня Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. На беседу были приглашены главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Бабаян, главред RT Симоньян, журналист Первого канала Верницкий и ведущий ВГТРК Рожков.
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