Эпидемиолог Минздрава РФ заявил, что первая волна COVID-19 в России еще не завершилась

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что первая волна коронавирусной инфекции COVID-19 «не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев».«Сентябрь — это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее. Это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости. <…> Не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано», — передает его слова «РИА Новости».По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 1 035 789 случаев коронавируса, 17 993 человека скончались, 850 049 — выздоровели, напоминает gazeta.ru.