Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии
Россия и мир
Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает РИА Новости.
Ефремов признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Напомним, прокуратура просила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
Как напоминает lenta.ru, смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.
Ефремов признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Напомним, прокуратура просила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
Как напоминает lenta.ru, смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.
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