Светлана Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии

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Не признавшая официальных результатов выборов экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления в ПАСЕ попросила от имени народа помощи у международной общественности с целью оказать влияние на Лукашенко, «отчаянно цепляющегося за власть», передает MK.ru. «Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — цитирует её РИА Новости. Вместе с этим она заявила о необходимости немедленно «освободить всех политических заключённых» в стране.Светлана Тихановская также рассказала, что результаты выборов 9 августа были сфальсифицированы. «Ни одна международная организация не признала эти итоги. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», - добавила она.