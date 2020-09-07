Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене
Россия и мир
Капитана ВС РФ в запасе, военного историка Андрея Жукова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Приговор вынес Мосгорсуд во вторник, 8 сентября, передает iz.ru.
Судебный процесс над Жуковым проходил в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела. В связи с этим суд огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.
Военного историка задержали и арестовали по обвинению, предъявленному по ст. 275 УК, в июне 2018 года.
Судебный процесс над Жуковым проходил в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела. В связи с этим суд огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.
Военного историка задержали и арестовали по обвинению, предъявленному по ст. 275 УК, в июне 2018 года.
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