Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене

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Капитана ВС РФ в запасе, военного историка Андрея Жукова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Приговор вынес Мосгорсуд во вторник, 8 сентября, передает iz.ru.Судебный процесс над Жуковым проходил в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела. В связи с этим суд огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.Военного историка задержали и арестовали по обвинению, предъявленному по ст. 275 УК, в июне 2018 года.