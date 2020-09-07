Microsoft анонсировала консоль нового поколения Xbox Series S за 299 долларов
Россия и мир
После многочисленных утечек компания Microsoft официально представила консоль нового поколения Xbox Series S, которая станет «младшей» в новой линейке. По словам компании, это самая маленькая Xbox в истории бренда будет стоить 299 долларов.
Согласно ранним утечкам, Xbox Series S обладает вычислительной мощностью видеоускорителя в 4 терафлопса, а сама консоль предназначена для гейминга в 1080р, тогда как Xbox Series X — для 4К. Вдобавок на младшей версии не будет дисковода.
Информация о том, что Microsoft представит сразу две консоли нового поколения, давно циркулировала в прессе, учитывая комментарии главы подразделения Xbox Фила Спенсера о «новых приставках» во множественном числе и нейминге со словом «Series», предусматривающем несколько моделей, отмечает gazeta.ru.
Согласно ранним утечкам, Xbox Series S обладает вычислительной мощностью видеоускорителя в 4 терафлопса, а сама консоль предназначена для гейминга в 1080р, тогда как Xbox Series X — для 4К. Вдобавок на младшей версии не будет дисковода.
Информация о том, что Microsoft представит сразу две консоли нового поколения, давно циркулировала в прессе, учитывая комментарии главы подразделения Xbox Фила Спенсера о «новых приставках» во множественном числе и нейминге со словом «Series», предусматривающем несколько моделей, отмечает gazeta.ru.
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