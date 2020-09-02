Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
Россия и мир
Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает РИА «Новости».
«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Напомним, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.
«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Напомним, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.
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