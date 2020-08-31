Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Россия и мир
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В ведомстве добавили, что первая партия вакцины прошла все необходимые тестирования по качеству в лабораториях Росздравнадзора.
Как напоминает gazeta.ru, в августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Как напоминает gazeta.ru, в августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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