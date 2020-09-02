Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы по 106-ФЗ, согласно материалам Банка России.Аннулированные заявления составляют около 4% от всех поданных заявок. По информации ЦБ, к этому моменту граждане оформили всего 370 тыс. запросов на отсрочку платежей.«У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись», — пояснили «Известиям» в Банке России.Напомним, что закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций имеют право те россияне, чей доход сократился более чем на 30%,