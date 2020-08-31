В ФСБ заявили о задержании 13 россиян, планировавших атаки на учебные заведения

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В ФСБ заявили о задержании 13 граждан России, планировавших атаки на учебные заведения. Как заявили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, эти граждане были задержаны в ряде регионов РФ, они планировали массовые убийства «с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия», а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений.По словам силовиков, «11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей». О мотивах задержанных ФСБ не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, неизвестно. Их возраст также не называется.