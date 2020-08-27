Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века на 40 млн человек

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Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, предсказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.Основной причиной Мокдад назвал падение коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины). «Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — считает он.Мокдад также подчеркнул, что коронавирус, как и любое «национальное стихийное бедствие», может повлиять на прогнозы. Тем не менее, изменения вряд ли будут значительными, потому что жертвами вируса становятся люди старшего возраста, которые уже не могут иметь детей.