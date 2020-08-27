Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века на 40 млн человек
Россия и мир
Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, предсказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
Основной причиной Мокдад назвал падение коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины). «Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — считает он.
Мокдад также подчеркнул, что коронавирус, как и любое «национальное стихийное бедствие», может повлиять на прогнозы. Тем не менее, изменения вряд ли будут значительными, потому что жертвами вируса становятся люди старшего возраста, которые уже не могут иметь детей.
Основной причиной Мокдад назвал падение коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины). «Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — считает он.
Мокдад также подчеркнул, что коронавирус, как и любое «национальное стихийное бедствие», может повлиять на прогнозы. Тем не менее, изменения вряд ли будут значительными, потому что жертвами вируса становятся люди старшего возраста, которые уже не могут иметь детей.
Ещё девять тысяч тестов на COVID-19 проведено на Среднем Урале
27 августа 2020
27 августа 2020
Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
30 августа 2020
30 августа 2020
Школу Екатеринбурга закрыли на второй день учебы из-за коронавируса
02 сентября 2020
02 сентября 2020
В Свердловской области отметят День пенсионера
27 августа 2020
27 августа 2020