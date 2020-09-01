Светлана Тихановская уверена, что акции протеста в Белоруссии не прекратятся
Россия и мир
Акции протеста в Белоруссии не прекратятся. Об этом заявила соперница Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская японскому телеканалу NHK.
По словам Тихановской, люди, выходившие на протестные акции в Белоруссии, являются «силой», которая оказывает давление на Лукашенко. Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она опасается, что РФ может вмешаться в дела республики, передает gazeta.ru.
По словам Тихановской, люди, выходившие на протестные акции в Белоруссии, являются «силой», которая оказывает давление на Лукашенко. Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она опасается, что РФ может вмешаться в дела республики, передает gazeta.ru.
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