В Тбилиси пообещали поднять грузинский флаг над российской военной базой в Южной Осетии
Россия и мир
Грузинский политик Шалва Нателашвили, возглавляющий оппозиционную Лейбористскую партию, выступил с речью, в которой сообщил о работе над «миллиардными санкциями» против России и пообещал «поднять флаг на российской военной базе» в Южной Осетии. Он также пообещал, что после выборов в парламент 31 октября в стране падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство», передает gazeta.ru.
Как напоминает РИА «Новости», российская военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года.
Как напоминает РИА «Новости», российская военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года.
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