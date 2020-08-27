Трамп заявил, что если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо
Россия и мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием.
«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», - цитирует РИА Новости Трампа. Он подчеркнул, что поладить с другими странами - это «на самом деле хорошо».
Трамп также признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о «сговоре с Россией», а также назвал эти обвинения сумасшествием.
«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», - цитирует РИА Новости Трампа. Он подчеркнул, что поладить с другими странами - это «на самом деле хорошо».
Трамп также признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о «сговоре с Россией», а также назвал эти обвинения сумасшествием.
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