Трамп заявил, что если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием.«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», - цитирует РИА Новости Трампа. Он подчеркнул, что поладить с другими странами - это «на самом деле хорошо».Трамп также признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о «сговоре с Россией», а также назвал эти обвинения сумасшествием.