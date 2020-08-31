Сборная России по футболу победила сербов в матче первого тура Лиги наций

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Сборная России по футболу обыграла соперников из Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69). У сербов мяч на счету Александра Митровича (78), передает bfm.ru.В следующем туре сборная России сыграет с футболистами из Венгрии. Матч состоится 6 сентября в Будапеште.