Российские военные корабли направились на помощь танкеру в Индийском океане

© Вечерние ведомости

Корабли Тихоокеанского флота РФ направились на помощь терпящему бедствие в Индийском море танкеру New Diamond. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. В район ЧП отправлены большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большой морской танкер «Борис Бутома».Российские корабли шли в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви».На танкере New Diamond, шедшем из Кувейта в Индию, произошло возгорание в машинном отделении. Корабль находится в 180 милях от берегов Шри-Ланки. На борту танкера остались два члена экипажа, остальные находятся в море на спасательных средствах.