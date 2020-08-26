Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи вещей на сайтах объявлений

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Минфин РФ опроверг информацию некоторых СМИ о введении налога с продаж на сайте объявлений Avito и других подобных ресурсах. Об этом сказано в сообщении ведомства.Как пояснили в министерстве, как правило россияне не уплачивают налоги с таких продаж из-за особенностей законодательства. Так, по действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет.Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку, добавили в Минфине. Кроме того, в ведомстве напомнили, то Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период, передает lenta.ru.Напомним, ранее газета «Ведомости» ранее написала, что продажи бывших в употреблении вещей на интернет-сервисах, таких, как Avito, будут облагаться налогами.