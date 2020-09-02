Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядках

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям», сообщает пресс-служба Белого дома.«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа.Трамп призвал федеральное правительство применить эти меры к Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону. Белый дом определится с тем, как министерства должны будут отчитаться о финансировании данных городов в течение двух недель, а в течение месяца – подготовит предложения, как лишить эти города федеральной помощи.