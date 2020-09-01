Народного артиста РФ Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище

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Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, скончавшемся на 77-м году жизни, пройдет 4 сентября в 11:00 в Малом театре. Об этом РБК сообщила директор театра Тамара Михайлова. После панехиды актера похоронят на Троекуровском кладбище.Напомним, о смерти Бориса Клюева стало известно вечером 1 сентября. Актер скончался после продолжительной болезни рака легких. Артист был одним из ведущих актеров Малого театра. В его фильмографии более сотни картин. Среди его наиболее известных работ - роль графа Рошфора в комедии «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в ситкоме «Воронины».