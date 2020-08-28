В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

12.44 Среда, 2 сентября 2020
Россия и мир
В США мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем. Об этом сообщает телеканал Fox 11 со ссылкой на пилота компании American Airlines.

Согласно опубликованной записи диспетчера, неизвестный с реактивным ранцем пролетел на расстоянии примерно 270 метров от воздушного судна, заходившего на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Отмечается, что пилот компании SkyWest также пожаловался на летающего за бортом молодого человека, передает lenta.ru.

По данным телеканала Fox, ФБР доложили о произошедшем. Сейчас бюро работает над тем, чтобы выяснить подробности.
© Вечерние ведомости
Авиарейс из Екатеринбурга в Калугу задерживается больше, чем на сутки
28 августа 2020
В Новоуральске без вести пропал 43-летний мужчина
27 августа 2020
В Свердловской области произошли два крупных пожара
02 сентября 2020
Два человека попали под поезда на Среднем Урале
24 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт

Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:53 Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
14:41 На Свердловскую область надвигаются заморозки
14:40 Участники пилотного проекта по раздельному сбору мусора в Прикамье будут платить за вывоз меньше на 5%
14:27 78% заболевших COVID-19 в Прикамье за сутки – младше 65 лет
14:14 В Реже произошло ДТП с участием патрульного автомобиля
13:58 В Полевском пенсионерка ушла в лес и не вернулась
13:31 Екатеринбург отметит годовщину со Дня окончания Второй мировой войны
13:27 Свердловская область дополнительно получит 725 миллионов рублей на детские выплаты
13:08 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет на фоне снижения числа зараженных
12:55 Неизвестные угрожают семье мужчины, убитому в Верхней Пышме
12:52 На длинных дистанциях Пермского марафона будут работать пейсмейкеры
12:48 В Пермском крае подтверждено 60 случаев COVID-19
12:45 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:37 Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
12:32 В России выявили более миллиона случаев Covid-19
12:29 Валерий Сухих: «Несмотря на пандемию, в Бардымском округе выполнены все поставленные задачи»
12:23 В Перми по нацпроекту с опережением графика отремонтирована улица Петропавловская
12:18 Дмитрий Махонин представил министра физической культуры и спорта Пермского края
11:57 В Екатеринбурге появились границы защитной зоны «Дома Харитонова»
11:47 Задержанного на митинге в поддержку хабаровчан оштрафовали за нарушение масочного режима
11:41 В Свердловской области ночью сгорели два автомобиля
11:14 В Свердловской области могут переименовать несколько городов
10:45 Жителя Екатеринбурга осудили за нанесение смертельных ран знакомому
10:07 В Свердловской области произошли два крупных пожара
Все новости
13:36 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:51 В Пентагоне рассказали об успешных испытаниях двух прототипов гиперзвуковых ракет
12:44 В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
12:34 Дональд Трамп предложил Джо Байдену вместе провериться на допинг
12:27 В России предложили избавить многодетные семьи от налога на имущество
12:16 Путин собирается выступить в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября
12:13 21-летняя дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
11:58 Лионель Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму 700 миллионов евро
11:50 Сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
11:44 Пентагон считает, что КНР в течение десяти лет вдвое увеличит арсенал ядерных боеголовок
11:40 Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России
11:36 В России из магазинов могут исчезнуть книги жалоб и предложений
10:55 Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
10:29 Владимир Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
10:02 Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
09:42 Умер народный артист России Борис Клюев
09:23 Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
16:52 Польские власти сняли запрет на авиасообщение с Россией
16:38 Путин заявил, что РФ не является «страной-бензоколонкой»
16:27 В Бурятии местный житель отрубил пятилетней племяннице пальцы за сломанный телефон
16:20 Премьер Польши заявил, что Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны
16:14 Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась от денег Михаила Ефремова
16:08 Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью
15:56 Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия сохранят «общее отечество»
Новости России и мира
12:45 02 сентября Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33 01 сентября Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:38 01 сентября В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57 31 августа В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
09:35 31 августа Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04 30 августа В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48 30 августа Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
12:49 29 августа Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:38 28 августа 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33 28 августа Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 27 августа Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52 27 августа В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09 27 августа Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40 27 августа В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18 26 августа Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:41 26 августа В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса
12:53 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
17:42 24 августа В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»
11:02 17 августа РМК передала Челябинской области медицинский автотранспорт
Все новости