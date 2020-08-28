В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

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В США мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем. Об этом сообщает телеканал Fox 11 со ссылкой на пилота компании American Airlines.Согласно опубликованной записи диспетчера, неизвестный с реактивным ранцем пролетел на расстоянии примерно 270 метров от воздушного судна, заходившего на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Отмечается, что пилот компании SkyWest также пожаловался на летающего за бортом молодого человека, передает lenta.ru.По данным телеканала Fox, ФБР доложили о произошедшем. Сейчас бюро работает над тем, чтобы выяснить подробности.