В России предложили избавить многодетные семьи от налога на имущество

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Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком, передает russian.rt.com.Волынец подчеркивает в своем обращении, что на сегодняшний день существует льгота на данный налог для многодетных, но она имеет жесткие ограничения. При продаже комнаты налоговой вычет дается за 10 кв. м, в случае с квартирой - 20 кв. м, для частного дома - 50 кв. м.«Такие меры поддержки являются недостаточными, так как многодетные родители все равно вынуждены платить налог, и эта сумма может быть существенной для большой семьи», - отмечает Волынец.По мнению Волынец, нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.