Сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo 2 сентября вновь выйдет с карикатурами на пророка Мухаммеда, которые в январе 2015 года спровоцировали теракт в его редакции. Об этом сообщили сами сотрудники на сайте журнала, передает РБК. Издание это сделает накануне начала процесса по делу об этом теракте.На обложке выпуска 12 карикатур — именно столько человек погибли в результате атаки на редакцию. Среди них был и автор одного из рисунков — художник Жан Кабю.Выпуск с карикатурами доступен онлайн с 1 сентября, в печати он появится 2 сентября, уточняет France Info.