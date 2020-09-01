Пентагон считает, что КНР в течение десяти лет вдвое увеличит арсенал ядерных боеголовок

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Китай в течение ближайшего десятилетия минимум вдвое увеличит арсенал ядерных боеголовок, прогнозирует Пентагон в ежегодном докладе о военной мощи Китая для конгресса США. Как уточняет The Hill со ссылкой на доклад, на данный момент ядерный арсенал КНР насчитывает 200 таких боеголовок.Пентагон также предупреждает, что в скором времени в Поднебесной могут получить всю ядерную триаду для запуска ядерных ракет с земли, воздуха и моря.