Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
Россия и мир
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что присоединение Крыма к России противоречит международным нормам, но этот вопрос не должен разъединять жителей республики.
Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.
«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — заявила политик.
Тихановская также отметила, что в настоящее время ее сограждан волнует вопрос о «новых честных выборах», несмотря на разницу во взглядах на присоединение Крыма.
Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.
«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — заявила политик.
Тихановская также отметила, что в настоящее время ее сограждан волнует вопрос о «новых честных выборах», несмотря на разницу во взглядах на присоединение Крыма.
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