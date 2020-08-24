Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что присоединение Крыма к России противоречит международным нормам, но этот вопрос не должен разъединять жителей республики.Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — заявила политик.Тихановская также отметила, что в настоящее время ее сограждан волнует вопрос о «новых честных выборах», несмотря на разницу во взглядах на присоединение Крыма.