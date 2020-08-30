Премьер Польши заявил, что Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Советский Союз и нацистская Германия ответственны за начало Второй мировой войны. «Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», — заявил премьер, обвинив страны в начале военного конфликта, передает lenta.ru.Об этом Моравецкий сказал в ходе выступления в городе Велюне, которое было приурочено к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.