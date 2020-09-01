Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась от денег Михаила Ефремова

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Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, отправили назад деньги, которые им перевел артист. Как сообщил адвокат потерпевших, речь идет о 200 тысячах, которые Ефремов перевел сыновьям, брату, а также вдове водителя, передает MK.ru.При этом старший сын Захарова - Виталий - не стал переводить средства обратно. Вместо этого он снизил размер исковых требований к Ефремову на сумму компенсации. Теперь размер компенсации морального вреда по его иску равен 7 млн 300 тыс. рублей, уточняет «Интерфакс».Виталий Захаров также потребовал отправить актера в тюрьму как минимум на 8 лет. Об этом стало известно из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев. По словам адвоката, такое заявление связано с отношением Ефремова к потерпевшим, которому «его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших», отмечает «Росбалт».Как напоминает lenta.ru, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.