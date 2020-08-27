Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна не завязанная на президенте система

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Лукашенко предложил создать систему устройства общественной жизни, «не завязанную на личности, в том числе Лукашенко», сообщает «БелТА».«Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.По словам Лукашенко, разрабатываемый в настоящее время проект новой Конституции должен быть вынесен на общественное обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — пояснил он, подчеркнув, что возврат к Конституции 1994 года не может быть движением вперед, передает РБК.