В России число официально зарегистрированных безработных достигло 3,6 миллионов
Россия и мир
Число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом заявил глава Минтруда Котяков во время обсуждения мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия», передает russian.rt.com.
По его словам, за период пандемии коронавируса в центрах занятости зарегистрировались больше 2,5 млн россиян.
Напомним, ранее Путин отметил, что безработица является одной из главных проблем в России.
По его словам, за период пандемии коронавируса в центрах занятости зарегистрировались больше 2,5 млн россиян.
Напомним, ранее Путин отметил, что безработица является одной из главных проблем в России.
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