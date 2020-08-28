Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».В июле этот показатель составил 68%, что является рекордной величиной за весь период расчета показателя с августа 2015 года.Также уточняется, что уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.По словам генерального директора бюро Олега Лагуткина, главной причиной такого роста стал отложенный спрос после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.