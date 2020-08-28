Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
Россия и мир
Фото: vesti.ru
Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
В июле этот показатель составил 68%, что является рекордной величиной за весь период расчета показателя с августа 2015 года.
Также уточняется, что уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.
По словам генерального директора бюро Олега Лагуткина, главной причиной такого роста стал отложенный спрос после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
В июле этот показатель составил 68%, что является рекордной величиной за весь период расчета показателя с августа 2015 года.
Также уточняется, что уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.
По словам генерального директора бюро Олега Лагуткина, главной причиной такого роста стал отложенный спрос после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
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