Полиция начала проверку по факту избиения блогера Жукова

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Полиция Москвы начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы. По информации источника РИА Новости, заявителем был ранее осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.«Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)», - сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.Ранее пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков заявил в Telegram-канале, что, по словам очевидцев, на блогера напали два человека. Также он уточнил, что пострадавшему планируется сделать МРТ головного мозга. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу.