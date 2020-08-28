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Россия вышлет одного из старших дипломатов норвежского посольства в рамках ответа на действия Осло. Об этом заявили в МИД России послу страны Рюне Ресаланду, говорится в сообщении на сайте ведомства.«Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России», — сказал РИА «Новости» информированный источник.Как напоминает lenta.ru, ранее в среду стало известно о решении Осло выслать из страны гражданина России, который работал в торговом отделе посольства и якобы совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».