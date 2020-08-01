Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автобуса оппозиции под Харьковом

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел автобуса оппозиции под Харьковым. В своем Telegram-канале он указал, что правоохранители, также как и народ должны обеспечить соблюдение законов, чтобы не допустить возвращение 90-ых годов. «Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин должен получить ощущение защищенности», — написал он.Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом неизвестные напали на автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь».Неизвестные обстреляли автобус из пневматики. Четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие — с ранениями от резиновых пуль. Полиция задержала 14 человек, возбуждены два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».