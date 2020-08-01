Лидер «Справедливой России» Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

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Лидер «Справедливой России» Миронов выступил с предложением ликвидировать Пенсионный фонд России. Об этом он написал в Twitter.По его мнению, удобнее выплачивать пенсии напрямую из бюджета, а ПФР в данном случае является ненужным посредником. «Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — произнес Миронов.Как напоминает regnum.ru, ранее Счетная палата РФ выявила серьезные нарушения в работе ПФР, из-за системных ошибок пенсионеры недополучают пенсии.