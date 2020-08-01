Премьер Японии Синдзо Абэ собирается уйти в отставку по состоянию здоровья

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщили NHK и источник Reuters. Ожидается, что сам Абэ объявит об этом на специальной пресс-конференции в пятницу.Ранее в СМИ появлялись опасения по поводу состояния здоровья премьера. В этом месяце он дважды посетил больницу в Токио.