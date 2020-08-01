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Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США, сообщает РИА Новости.«Мои дорогие американцы, сегодня с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке возле Белого дома.Также Республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве кандидата на пост вице-президента США.Основным соперником нынешнего президента США на предстоящих выборах будет кандидат от демократов Джо Байден. Свое официальное согласие участвовать выборах он дал 20 августа.