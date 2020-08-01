Американские военные сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

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Недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка, сообщило Северное командование ВС США в Twitter. Сейчас подлодка находится в международных водах, за пределами территориальных вод США, уточнили в ведомстве. «Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении. В Пентагоне заявили, что им не направляли запросы о помощи.Всплывшая субмарина – это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», который участвует в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте.