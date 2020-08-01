Китайские ученые пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна

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Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном MedicalXpress.В основу их исследования легли научные работы, в которых изучалась связь между сном днем и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или смертью от других причин. Ученые обобщили более 20 подобных работ и подвергли анализу данные свыше 313 тыс. человек, из которых 39% спали днем, говорится в материале.Оказалось, что длительный дневной сон (более 60 минут) был связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всех причин и на 34 процента большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Когда принимался во внимание ночной сон, длительный дневной сон был связан с повышенным риском смерти только у тех, кто спал более шести часов в сутки.