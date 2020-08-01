Информация о 55 тысячах банковских карт россиян попала в открытый доступ

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Центробанк сообщил об утечке крупной базы данных, в которой содержалась информация о тысячах банковских карт россиян. Как указывает РБК, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тыс. пользователей. По информации собеседников издания, в сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая.Отмечается, что в базе фигурируют клиенты Сбербанка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Росбанка, Почта банка, Промсвязьбанка и ряда других российских и иностранных кредитных организаций.