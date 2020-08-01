Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

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Издание Forbes опубликовало рейтинг 25 самых богатых женщин России. Второй год подряд в списке есть сразу две женщины-миллиардера. Это бывший владелец строительной компании «Интеко», вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов) и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 миллиарда), передает lenta.ru.На третьей строчке впервые оказалась Дочь совладельца «Лукойла» миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун, чье состояние оценили в $700 млн.Также в первую пятерку вошли Татьяна Ковальчук — супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, владеющая крупной долей в страховой компании «Согаз», и бывшая жена владельца футбольного кулба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние обеих оценивается в 600 миллионов долларов.