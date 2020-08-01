© Вечерние ведомости

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают «Известия». Этой политике уже последовали Tele2 и МТС.По словам аналитиков, безлимитные тарифы невыгодны для телекоммуникационных компаний. Кроме того, сказывается падение их доходов в условиях возросшего потребления услуг за время пандемии, передает gazeta.ru.