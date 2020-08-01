Глава Amazon Джефф Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

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Богатейший человек мира и глава Amazon Джефф Безос поставил рекорд, его состояние достигло 200 миллиардов долларов. Он стал первым миллиардером в истории, преодолевшим эту отметку, следует из рейтинга Forbes Real-Time.Как отмечает РБК, Безос владеет 11,1% акций Amazon. Накануне их стоимость на бирже NASDAQ выросла с $3294,99 до 3346,49 (на 1,18%). На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.